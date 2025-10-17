Argent : Les pertes d’Antoine Dupont confirmées par un proche !

Axel Cornic

Le coup de gueule d’Antoine Dupont contre le salary-cap mis en place par la Ligue nationale de rugby e Top 14, a énormément fait réagir ces dernières semaines. Et le capitaine du XV de France a surtout trouvé pas mal de soutiens, avec notamment son coéquipier Gaël Fickou qui s'est exprimé.

Souvent, c’est aux stars de pendre la parole à la place des autres. Et c’est exactement ce qu’a fait Antoine Dupont, devenu le meneur de la révolte contre le salary-cap. Il est en effet très loin d’être isolé, puisque depuis sa sortie remarquée, plusieurs joueurs du Top 14 se sont exprimés à ce sujet et lui ont apporté leur soutien.

« Il y a des solutions à trouver, des ajustements à faire, sans en faire des tonnes » C’est le cas de Gaël Fickou, coéquipier de Dupont avec le XV de France. « Je suis assez proche d'Antoine, on en a discuté. C'est lié aux contrats d'image et lui en a énormément, donc si on lui réquisitionne une partie parce que c'est les mêmes sponsors que le club... Il y a des solutions à trouver, des ajustements à faire, sans en faire des tonnes » a expliqué le trois-quart centre du Racing 92, dans L’Equipe.