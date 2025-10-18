Antoine Dupont, le problème d’argent balancé dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En conflit ouvert avec la Ligue Nationale de Rugby en raison du salary-cap instauré en Top 14 et qui prive les joueurs de revenus commerciaux, Antoine Dupont n'a pas hésité à critiquer la mesure. Et Gaël Fickou, son partenaire au XV de France, confirme que Dupont est logiquement le joueur français le plus impacté par ce salary-cap.

Le 2 octobre dernier, dans des propos accordés à l'AFP, Antoine Dupont avait poussé un coup de gueule au sujet du salary-cap instauré par la LNR (Ligue Nationale de Rugby), actuellement fixé à 10,7M€ par club de Top 14 jusqu'à la saison 2026-2027 : « Les règles du salary-cap nous empêchent d'utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques. Il y a 4-5 ans, il n'y avait pas de sujet. Aujourd'hui, la majorité des joueurs de l'équipe de France se sentent restreints par ce système », indiquait le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, forcément impacté financièrement par ce salary-cap.

Fickou a parlé avec Dupont Gaël Fickou, joueur du Racing 92 et coéquipier d'Antoine Dupont au XV de France, confirme le problème financier pour le joueur toulousain : « Je suis assez proche d'Antoine, on en a discuté. C'est lié aux contrats d'image et lui en a énormément, donc si on lui réquisitionne une partie parce que c'est les mêmes sponsors que le club... S'il fait une pub pour une marque et que c'est lui la valeur ajoutée de cette pub, je ne vois pas pourquoi ça serait mis dans le salary-cap. Il y a des solutions à trouver, des ajustements à faire, sans en faire des tonnes », indique Fickou.