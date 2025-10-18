Christophe Urios, le gros coup de pression !

Depuis le début de saison, les résultats de l’ASM Clermont Auvergne sont en dents de scie. Pourtant, Christophe Urios avait mis un point d’honneur à régler ce problème de régularité pendant la pré-saison cet été. Le manager de 59 ans a ainsi mis un gros coup de pression à son vestiaire pour mettre un terme rapidement à ce problème.
Le début de saison n’est pas aussi radieux qu’escompté du côté de l’ASM Clermont Auvergne. Cet été pendant la pré-saison, Christophe Urios a fait travailler son groupe autour de la régularité, point qu’il estimait avoir fait défaut à son équipe l’exercice passé. Et visiblement, les Jaune-et-Bleu n’ont pas retenu les leçons puisque les résultats sont toujours en dents de scie. Le manager de 59 ans a donc envoyé un coup de pression à son vestiaire pour régler rapidement ce problème.
«Pour le moment, on ne donne pas assez»
« Le barrage perdu contre Bayonne ? J’ai juste évoqué nos comportements à l’extérieur qui sont insuffisants pour gagner les matchs. C’est le grand écart entre ce que je vois ici et à l’extérieur. Il faut que notre collectif soit encore plus fort ce week-end, qu’il soit sacré. Les joueurs d’expérience doivent être encore meilleurs » a d’abord confié Christophe Urios dans des propos rapportés par La Montagne.
«C’est un problème de mentalité»
« Pour le moment, on ne donne pas assez. C’est un problème de mentalité. Je veux que ça change. C’est aussi pour ça que les jeunes sont là parce qu’eux ne se posent pas de question. Je veux qu’on emboîte le pas de ces gamins » a ensuite ajouté le coach de l’ASM Clermont Auvergne.