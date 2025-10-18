Christophe Urios, le gros coup de pression !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, les résultats de l’ASM Clermont Auvergne sont en dents de scie. Pourtant, Christophe Urios avait mis un point d’honneur à régler ce problème de régularité pendant la pré-saison cet été. Le manager de 59 ans a ainsi mis un gros coup de pression à son vestiaire pour mettre un terme rapidement à ce problème.

Le début de saison n’est pas aussi radieux qu’escompté du côté de l’ASM Clermont Auvergne. Cet été pendant la pré-saison, Christophe Urios a fait travailler son groupe autour de la régularité, point qu’il estimait avoir fait défaut à son équipe l’exercice passé. Et visiblement, les Jaune-et-Bleu n’ont pas retenu les leçons puisque les résultats sont toujours en dents de scie. Le manager de 59 ans a donc envoyé un coup de pression à son vestiaire pour régler rapidement ce problème.

«Pour le moment, on ne donne pas assez» « Le barrage perdu contre Bayonne ? J’ai juste évoqué nos comportements à l’extérieur qui sont insuffisants pour gagner les matchs. C’est le grand écart entre ce que je vois ici et à l’extérieur. Il faut que notre collectif soit encore plus fort ce week-end, qu’il soit sacré. Les joueurs d’expérience doivent être encore meilleurs » a d’abord confié Christophe Urios dans des propos rapportés par La Montagne.