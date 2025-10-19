Antoine Dupont, c’est confirmé pour son grand retour !

Alexis Brunet

Depuis mars dernier, Antoine Dupont n’a pas disputé le moindre match officiel, la faute à une grave blessure au genou. Le demi de mêlée commence à trouver le temps long, forcé de devoir rester en tribunes alors que ses coéquipiers se défoulent sur le terrain. Pour faire passer cette période plus rapidement, le joueur du Stade Toulousain va toutefois se rendre à Marcoussis en novembre, mais avec des entraînements adaptés.

Cela fait près de huit mois qu’Antoine Dupont n’a plus disputé un match de rugby. Le demi de mêlée est depuis mars dernier à l’infirmerie car il s’est gravement blessé au ligament croisé du genou droit lors d’un match face à l’Irlande. Le joueur du Stade Toulousain fait donc tout son possible pour revenir au plus vite, mais il ne faut pas griller les étapes.

« Ça donne envie de revenir » Il y a quelques jours, en marge du match entre le Stade Toulousain et l’UBB (56-13), Antoine Dupont s’était exprimé au micro de Canal+ sur son grand retour. Plutôt prudent, le demi de mêlée a avoué qu’il n’était pas encore prêt. « Évidemment que ces matches, ça donne envie de revenir, mais j'ai surtout envie de le faire dans de bonnes conditions. Pour le moment, je sens que j'ai pas mal de boulot pour revenir à mon meilleur niveau. Il me manque surtout de la force dans le quadri (ceps) pour pouvoir être le plus à l'aise possible dans mes déplacements, empêcher les douleurs. »