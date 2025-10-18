Rugby : Discussions secrètes avec Luis Enrique et le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée en 2023, Luis Enrique a entamé une révolution au PSG. Ayant mené le club parisien au sommet, le coach espagnol a su faire évoluer ses principes de jeu acquis durant ses nombreuses années au FC Barcelone. Ancien entraîneur de Castres et du Racing 92, Laurent Labit a pu mener des discussions avec des hautes sphères catalanes à ce sujet.

Le phénomène Luis Enrique se propage même jusqu’au monde du rugby. Véritable architecte de la révolution menée par le PSG depuis trois ans, l’entraîneur espagnol inspire même certains entraîneurs de rugby. Au cours d’un entretien accordé à l’Equipe, Laurent Labit a révélé avoir échangé avec certains dirigeants du FC Barcelone à propos du coach parisien.

« J'étais invité à Barcelone-PSG » « J'adore le football. J'étais invité à Barcelone-PSG (1-2), le 1er octobre, et j'ai passé du temps à la Masia en marge du match. J'ai beaucoup discuté avec Deco (le directeur sportif), qui m'a expliqué la culture du Barça et parlé des difficultés "philosophiques" rencontrées par le club après les départs de Xavi, Iniesta, Busquets », affirme l’ancien entraîneur de Castres et du Racing 92.