Antoine Dupont perd une fortune : Il annonce la couleur !

Très remonté contre la Ligue Nationale de Rugby au sujet du fameux salary-cap, Antoine Dupont n'avait pas hésité à pousser un coup de gueule. Gaël Fickou, son coéquipier du XV de France, confirme une grosse perte d'argent pour Dupont avec ces limitations instaurées par la LNR, et le joueur du Racing s'est confié à ce sujet.

Antoine Dupont a récemment poussé un coup de gueule au sujet du salary-cap instauré par la LNR (Ligue Nationale de Rugby), actuellement fixé à 10,7M€ par club de Top 14 jusqu'à la saison 2026-2027 : « Les règles du salary-cap nous empêchent d'utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques. Il y a 4-5 ans, il n'y avait pas de sujet. Aujourd'hui, la majorité des joueurs de l'équipe de France se sentent restreints par ce système », confiait Dupont à l'AFP, lui qui se retrouve à perdre de l'argent avec ce salary-cap.

Fickou soutient Dupont Interrogé dans les colonnes de L'Equipe, Gaël Fickou évoque cet épineux sujet et soutient la position d'Antoine Dupont, son coéquipier au sein du XV de France : « Je suis assez proche d'Antoine, on en a discuté. C'est lié aux contrats d'image et lui en a énormément, donc si on lui réquisitionne une partie parce que c'est les mêmes sponsors que le club... S'il fait une pub pour une marque et que c'est lui la valeur ajoutée de cette pub, je ne vois pas pourquoi ça serait mis dans le salary-cap. Il y a des solutions à trouver, des ajustements à faire, sans en faire des tonnes », lâche le joueur du Racing 92.