Christophe Urios, le nouveau coup de gueule !

Pierrick Levallet

Décidément, l’ASM Clermont Auvergne n’arrive pas à inverser la tendance à l’extérieur. Les Jaune-et-Bleu continuent de se montrer fébriles lorsqu’ils n’évoluent pas sur leur pelouse. Et la défaite contre Bayonne ce samedi (44-17) a confirmé cela. Christophe Urios s’est d’ailleurs révélé amer après la rencontre, estimant que son équipe affiche un niveau peu satisfaisant en ce moment.

Le début de saison de l’ASM Clermont Auvergne est plutôt mitigé. Convaincants à domicile, les Jaune-et-Bleu sont fébriles à l’extérieur. Le club clermontois s’est d’ailleurs incliné sur la pelouse de Bayonne ce samedi (44-17). Et cette nouvelle défaite a laissé un goût amer dans la bouche de Christophe Urios, qui aimerait que son équipe montre de meilleures choses lorsqu’ils évoluent loin de leur base.

«Beaucoup de choses m'ont déçu sur ce match» « Je n'ai pas vraiment d'explications à donner si ce n'est une redite de nos matchs à l'extérieur. On a fait deux bons matchs à la maison, mais on n’arrive pas à basculer sur les matchs loin de nos bases. Mentalement, on n’arrive pas à se projeter sur les déplacements. Il faut faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est la seule explication que je peux avoir. Beaucoup de choses m'ont déçu sur ce match, la défense, l'état d'esprit, les rucks. En mêlée, on n'a pas réussi à s'en sortir alors que c'est un secteur où on pensait les attraper » a d’abord confié le manager de l’ASM Clermont Auvergne dans des propos rapportés par La Montagne.