Rupture d'Antoine Dupont : Le coup de théâtre !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après sa rupture des ligaments croisés du genou droit contractée en mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont avait clairement annoncé qu'il ne serait pas avec les Bleus pour la tournée de novembre puisqu'il serait trop juste sur le plan physique. Et pourtant, le demi de mêlée sera bel et bien

En mars dernier, alors qu'il jouait un match de Tournoi des 6 Nations en Irlande avec le XV de France, Antoine Dupont a contracté une grosse rupture des ligaments croisés, la deuxième de sa carrière après 2018. Le capitaine du Stade Toulousain reprendra la compétition fin novembre mais compte bien prendre son temps afin d'éviter toute rechute, et Dupont avait d'ailleurs fait une annonce assez cash en juillet dernier dans les colonnes de L'EQUIPE sur le timing de son retour.

Dupont avait exclu un retour chez les Bleus en novembre « Ça fera huit mois d'arrêt fin novembre. Je me dis que c'est déjà un délai raisonnable pour la blessure que j'ai subie. J'espère que tout se passera bien d'ici là. J’ai tiré un trait sur les tests matchs de novembre ? Oui. Je ne suis pas sûr que ça serait très intelligent de se presser, même si c'est toujours dur de manquer des échéances internationales. Il me reste encore quelques années de carrière, et des genoux, je n'en ai que deux, dont un qui est déjà bien abîmé. Il faut donc que j'en prenne soin », expliquait Antoine Dupont. Et pourtant, il va bien retrouver le XV de France le mois prochain pour définitivement tourner la page de sa rupture.