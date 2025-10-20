XV de France - Dupont : La malédiction continue !

Axel Cornic

Blessé depuis mars dernier, Antoine Dupont va beaucoup manquer au XV de France lors de la tournée automnale. Mais le capitaine ne sera pas le seul absent, puisque le sélectionneur Fabien Galthié va avoir beaucoup de problèmes pour composer son équipe, avec la liste des forfaits qui ne cesse pas de s’allonger.

Le 8 novembre prochain, ce sont les Champions du monde sud-africain qui vont débarquer au Stade de France. Et tout le monde se demande encore quelle équipe Fabien Galthié pourra bien aligner. Antoine Dupont sera évidemment absent, mais le sélectionneur du XV de France va devoir faire à moins de plusieurs autres cadres.

C’est l’hécatombe au XV de France Si un retour à la compétition est attendu du côté de Bordeaux, Maxime Lucu pourrait être un peu trop juste pour le choc face à l’Afrique du Sud. Il y a également Peato Mauvaka, qui s’est gravement blessé au genou et qui ne devrait pas être de retour avant le début d’année 2026. Et si ses coéquipiers Julien Marchand et Guillaume Cramont cartonnent au Stade Toulousain, le poste de talonneur semble assez fragilisé.