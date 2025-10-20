Antoine Dupont fracassé par Moscato : C’est le clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La saison passée, l'entraîneur toulousain Ugo Mola avait indiqué noir sur blanc qu'il comptait utiliser Antoine Dupont au poste de centre à la demande de la star du XV de France. Une déclaration qui n'était pas du tout passée auprès de Vincent Moscato, qui n'avait pas hésité à dézinguer Dupont et Mola sur RMC Sport à ce sujet.

Les faits remontent au mois de septembre 2024, bien avant la grosse blessure contractée par Antoine Dupont (rupture des ligaments croisés du genou droit) quelques mois plus tard en Irlande avec le XV de France : le demi de mêlée du Stade Toulousain était en pleine bourre en Top 14 avec son club, et Ugo Mola avait pris la parole en expliquant qu'il envisageait de tester Dupont dans un rôle de centre à la demande du joueur.

Antoine Dupont au centre : la polémique « Antoine est le meilleur à son poste, il n’y a plus trop de contestations à ce sujet-là. Il a encore envie d’y évoluer. Mais Antoine Dupont a des fourmis dans les jambes. Il a forcément envie d’être exposé ailleurs. Antoine, au poste de centre, et notamment de 13, a envie de pouvoir tenter quelques rencontres. On a envie de l’exposer, mais l’exposer n’est pas le fragiliser, il faut donc trouver la bonne carburation », confiait l'entraîneur du Stade Toulousain. Une sortie qui avait fait polémique, et notamment auprès de Vincent Moscato qui avait sèchement taclé Ugo Mola et Antoine Dupont dans son émission sur RMC Sport, remonté par ce projet de changement de poste.