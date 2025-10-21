Antoine Dupont : Le coup de pression en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Stade Toulousain a concédé une nouvelle défaite en Top 14 samedi soir sur la pelouse de Pau, et la dynamique de l'équipe d'Antoine Dupont inquiète certains observateurs à l'image de Vincent Moscato. Ce dernier a mis un coup de pression au club toulousain en direct sur RMC, soulignant au passage le gros début de saison des Palois.

En déplacement à Pau samedi soir pour le compte de la 7e journée de Top 14, le Stade Toulousain s'est incliné (30-26) après avoir pourtant mené 14-0 après douze minutes de jeu. Toujours privés d'Antoine Dupont, le joueur majeur et capitaine, les Rouge et Noir ont donc fini par s'incliner chez le leader du championnat. Et en direct dans son émission sur RMC, Vincent Moscato a tiré la sonnette d'alarme en mettant la pression sur le Stade Toulousain.

« Je me fais du souci... » « Je me fais du souci pour Toulouse car c’est comme le PSG : à force de ne pas gagner à l’extérieur… Ils font un très bon match, mais le niveau monte à chaque fois et Pau a été énorme. Attention ! A force de lâcher les matches à l’extérieur… Ils ont été battus sur le jeu ! », constate Moscato, alors que le Stade Toulousain a déjà concédé sa troisième défaite de la saison en Top 14. Le retour d'Antoine Dupont, prévu pour le mois de novembre, devrait donc faire du bien aux hommes d'Ugo Mola.