Antoine Dupont, un retour express pour le XV de France ?

Blessé depuis mars dernier, Antoine Dupont travaille pour retrouver les terrains le plus rapidement possible. Mais ce ne sera pas avec le XV de France, qui va entamer sa tournée de novembre avec un choc très attendu contre les Champions du monde sud-africains. Ainsi, Fabien Galthié devra lui trouver un remplaçant...
La liste pour la tournée de novembre sera annoncée dans seulement quelques jours, mais les questions sont encore nombreuses. Et la plus importante concerne évidemment le poste de numéro 9, avec Antoine Dupont qui annoncé qu’il ne participerait pas aux test-matchs du XV de France.
Qui pour remplacer Dupont ?
Ainsi, le candidat parfait semble être Nolann Le Garrec. Performant avec le Stade Rochelais, le demi de mêlée était déjà le titulaire du XV de France lors de la tournée estivale en Nouvelle-Zélande. Mais derrière lui personne ne semble vraiment s’affirmer, même si Thibault Daubagna réalise un très bon début de saison avec la Section Paloise. Mais un revenant pourrait mettre tout le monde d’accord...
« Lucu peut être sur le banc contre l’Afrique du Sud »
Il s’agit de Maxime Lucu, habituelle doublure de Dupont, qui va retrouver la compétition avec l’UBB après une longue absence à cause d’une blessure à la main. « Le match n’est que dans trois semaines. S’il fait 60 minutes très bonnes à Bayonne et derrière il a quinze jours à Marcoussis pour se préparer, il peut être sur le banc contre l’Afrique du Sud » a expliqué le journaliste Pierre Thevenet, sur RMC. « Derrière, si tu as Le Garrec, tu n’as pas de problème de demi de mêlée. On ne sera peut-être pas aussi performant qu’avec Dupont, mais ce n’est pas le secteur qui inquiète ».