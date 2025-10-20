Antoine Dupont - UBB : Le transfert choc !

Pierrick Levallet

Encore en convalescence après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont se rapproche peu à peu du retour. Le demi de mêlée de 28 ans pourrait néanmoins voir certains joueurs le quitter au Stade toulousain. L’UBB serait en effet intéressé par les services de deux éléments des Rouge-et-Noir pour renforcer son effectif.

Antoine Dupont n’a plus que quelques semaines à attendre avant de pouvoir reprendre la compétition. Gravement touché au genou en mars dernier, le demi de mêlée de 28 ans devrait faire son retour d’ici fin novembre ou début décembre. Le capitaine du XV de France pourrait cependant voir certains joueurs le quitter au Stade toulousain d’ici quelques temps.

Deux joueurs du Stade toulousain dans le viseur de l'UBB D’après les informations de Midi Olympique, l’UBB serait à la recherche d’un nouveau pilier gauche pour apporter de la concurrence à Jefferson Poirot. Dans cette optique, le club bordelais aurait des vues sur David Ainu’u et Paul Mallez, qui évoluent au Stade toulousain. En fin de contrat, les deux joueurs pourraient quitter les triple champion de France afin de rejoindre le principal concurrent en Top 14.