Bagarre d’Antoine Dupont : C’est reparti pour un tour !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en conflit avec la Ligue Nationale de Rugby au sujet du salary-cap, Antoine Dupont a récemment poussé un coup de gueule afin de faire valoir ses droits et celui des autres joueurs du Top 14. Et le patron de la LNR s'est accordé un droit de réponse...

Antoine Dupont est en guerre ! La star du XV de France a récemment poussé un coup de gueule au sujet du salary-cap instauré par la LNR (Ligue Nationale de Rugby), actuellement fixé à 10,7M€ par club de Top 14 jusqu'à la saison 2026-2027 : « Les règles du salary-cap nous empêchent d'utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques. Il y a 4-5 ans, il n'y avait pas de sujet. Aujourd'hui, la majorité des joueurs de l'équipe de France se sentent restreints par ce système », confiait Dupont à l'AFP, entamant donc un combat avec la LNR sur cet épineux sujet.

La LNR se justifie pour le salary-cap Interrogé dans les colonnes du Progrès, Yann Roubert défend sa position sur le salary-cap, et le patron de la LNR relance le clash avec Antoine Dupont en s'accordant un droit de réponse : « Le salary cap est un garde-fou déterminant pour l‘équité de nos championnats, leur compétitivité et l’équilibre économique de nos clubs. C’est important de rappeler que si la dynamique est bonne pour le rugby français, il y a encore une majorité de clubs qui perdent de l’argent en Top 14 (64 M€) comme en Pro D2 (12 M€) », explique-t-il, avant de répondre frontalement aux contestations d'Antoine Dupont.