Dupont - Ntamack : Ils disent non à un contrat en or !

L’échec de la Super League ne semble pas avoir refroidi les investisseurs, qui souhaitent désormais lancer une toute nouvelle compétition au rugby. Elle se nomme la Rebel League ou R360 et la promesse a de quoi faire saliver, avec des contrats astronomiques pour convaincre les plus grands joueurs de la planète.

C’est le projet qui selon certains, devrait changer la face du rugby. En 2026, une nouvelle compétition devrait voir le jour avec la Rebel League. Au menu, des rencontres dans les plus grands stades de la planète et des franchises avec les meilleurs rugbymans du moment. Mais cette compétition pose un problème majeur...

La Rebel League fait trembler la planète rugby La R360 rentre directement en conflit avec les Championnat domestiques, mais également le calendrier international. D’ailleurs, plusieurs fédérations dont celle française ont d’ores et déjà annoncé que tout joueur qui acceptera de rejoindre cette nouvelle compétition, ne sera plus sélectionnable. Mais cela ne semble pas suffire, puisque plusieurs internationaux anglais auraient déjà craqué.