Isabelle Ithurburu retrouve son premier amour après la séparation !

Partie de Canal + en 2023 pour aller relever de nouveaux défis sur TF1, Isabelle Ithurburu a longtemps le grand visage médiatique du Top 14 sur la chaîne cryptée. Et l'animatrice a d'ailleurs retrouvé ce premier amour le temps d'un beau message à l'occasion des 10 ans du Canal Rugby Club le 12 octobre dernier... Explications.

De 2015 à 2023, Isabelle Ithurburu a été la figure du rugby sur Canal + à la présentation du Canal Rugby Club. Une émission qui a justement fêté ses dix ans d'existence en ce mois d'octobre, mais de son côté, Ithurburu avait décidé de quitter Canal + pour TF1 en 2023. Malgré cette séparation, l'animatrice semble garder le CRC dans son coeur, et elle a d'ailleurs témoigné de cet attachement avec un petit message pour les dix ans de l'émission.

« Une émission que j’ai adoré présenter » « Joyeux anniversaire au Canal Rugby Club, une émission que j’ai adoré présenter et que j’adore toujours regarder avec tous mes copains dedans et je lui souhaite une très longue et une très belle vie, encore de très longues années », a lâché Isabelle Ithurburu à travers une vidéo passée dans l'émission.