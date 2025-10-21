Ntamack, le craquage qui coûte cher !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titulaire dans les rangs du Stade Toulousain samedi dernier à Pau, Théo Ntamack n'a pas éviter la défaite de son équipe qui menait pourtant 14-0 au bout de douze minutes de jeu. Le troisième ligne n'a pas caché sa grande frustration après la rencontre, évoquant notamment un craquage collectif de son équipe.

Toujours privé de sa star Antoine Dupont, le Stade Toulousain a enregistré une 3e défaite en 7 matchs de Top samedi soir sur la pelouse de Pau (30-26). Les hommes d'Ugo Mola avaient pourtant idéalement commencé le match avec deux essais transformés et donc un avantage de 14 points au bout de douze minutes de jeu seulement, mais ont finalement craqué par la suite. Et Théo Ntamack n'a pas digéré le résultat final...

« On craque encore... » Interrogé par Sud-Ouest après la défaite, le troisième ligne toulousain n'a pas caché sa frustration : « Une fierté d’être resté dans le match ? Il n’y a pas de quoi quand tu le perds. On est dans le coup très longtemps. Certaines erreurs nous coûtent cher. Comparé au match à Montpellier et aux dix dernières minutes à Bayonne, il y a du mieux, même si on craque encore en fin de match », confie Ntamack.