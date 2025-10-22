Antoine Dupont : Il annonce une grande nouvelle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une grave blessure au genou en mars dernier, Antoine Dupont en disputera pas les test-matchs du mois de novembre avec le XV de France étant donné qu'il sera juste en phase de reprise. Mais pas de quoi inquiéter pour autant le spécialiste Pierre Thévenet, qui annonce les deux options de qualité pour remplacer Dupont au poste de demi de mêlée.

Antoine Dupont revient de loin ! Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France s'apprête à reprendre la compétition après sa rupture des ligaments croisés du genou droit contractée en mars dernier, et il tentera de retrouver au plus vite son statut à part dans le rugby français. En attendant, Dupont a d'ores et déjà déclaré pour la tournée de novembre du XV de France, et notamment ce choc très attendu contre l’Afrique du Sud le 8 novembre prochain au Stade de France. Mais qui remplacera alors Dupont ?

Lucu prêt pour remplacer Dupont ? Pierre Thévenet, spécialiste rugby chez RMC, met d'ores et déjà une pièce sur Maxime Lucu et semble persuadé que le demi de mêlée de l'UBB, malgré son retour de blessure (une rupture d’un tendon du pouce), sera prêt pour remplacer Antoine Dupont : « Le match n’est que dans trois semaines. S’il fait 60 minutes très bonnes à Bayonne et derrière il a quinze jours à Marcoussis pour se préparer, il peut être sur le banc contre l’Afrique du Sud », lâche Thévenet dans le podcast Entre les potos.