Antoine Dupont, enfin une bonne nouvelle ?

Axel Cornic

Le retour d’Antoine Dupont est fixé pour la fin du mois de novembre, ce qui veut dire qu’il ne disputera pas la tournée avec le XV de France. Un vrai problème pour Fabien Galthié, qui va devoir lui trouver un remplaçant, avec également plusieurs autres forfaits importants.

Ce mercredi, Fabien Galthié va livrer la liste des joueurs qui seront convoqués à Marcoussis, pour préparer la tournée de novembre. Et évidemment, il n’y aura pas le nom d’Antoine Dupont. Blessé depuis mars dernier, le capitaine du XV de France a annoncé qu’il ne participera pas aux test-matchs de l’automne, préférant prendre son temps pour revenir.

Qui en 9 ? Normalement, c’est Maxime Lucu qui est sa doublure avec le XV de France. Mais le demi de mêlée de l’UBB n’a toujours pas joué un seul match de la saison, puisqu’il a été contraint de se faire opérer à une main. Un retour est annoncé, mais il pourrait être trop juste pour le gros choc face à l’Afrique du Sud, programmé pour le 8 novembre.