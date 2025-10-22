Rupture d’Antoine Dupont : Un rival se positionne !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont n'a pas encore repris la compétition, et Nolann Le Garrec en profite donc pour se faire une place au sein des Bleus. Le demi de mêlée de 23 ans, qui évolue au Stade Rochelais, s'impose donc comme une nouvelle menace en attendant que Dupont soit remis de sa rupture.

Titulaire à la mêlée en juillet dernier avec le XV de France en Nouvelle-Zélande, Nolann Le Garrec (23 ans, La Rochelle) fait donc partie de ces profils capables de suppléer Antoine Dupont le temps que la star des Bleus et du Stade Toulousain se remettre de sa rupture des ligaments croisés. Dans un large entretien accordé à RMC Sport, Le Garrec fait justement le point à ce sujet et même s'il assure en pas être un rival de Dupont, il affiche malgré tout de grandes ambitions pour son avenir avec le XV de France.

« On est sous le même maillot avec Antoine » « L'idée, ce n'est pas de rivaliser avec Antoine (Dupont), c'est de performer avec l'équipe de France pour rivaliser contre ses équipes, si j'ai la chance d'y être. Aujourd'hui, on est sous le même maillot avec Antoine et notre objectif commun, c'est de pouvoir faire briller l'équipe de France du mieux possible. Aujourd'hui, je me concentre sur mon rugby, j'ai mes qualités, je sais où je dois progresser », confie Nolann Le Garrec.