Antoine Dupont, la nouvelle catastrophe !

Encore convalescent après sa grave blessure au genou en mars dernier, Antoine Dupont doit encore prendre son mal en patience avant de faire son retour. Le Stade toulousain ne sera d’ailleurs pas seulement privé du demi de mêlée de 28 ans pour le match contre Toulon. D’autres absents seraient à prévoir pour la rencontre de ce dimanche.

Intertitre 1 Antoine Dupont doit encore prendre son mal en patience. Gravement blessé au genou en mars dernier, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait être rétabli qu’aux alentours de fin novembre ou début décembre. Le Stade toulousain sera donc encore privé du capitaine du XV de France pour quelques semaines. Antoine Dupont ne sera toutefois pas le seul à manquer à l’appel pour le match de ce dimanche contre le RC Toulon.

L'infirmerie se remplit encore à Toulouse Joel Merkler, Joshua Brennan et Paul Mallez sont toujours indisponibles, à l’instar de François Cros comme le rapporte Rugby365. Léo Banos pourrait également rater la rencontre. Touché à l’ischio-jambier, le troisième ligne aile de 23 ans doit passer des examens complémentaires pour connaître l’étendue de sa blessure. Pierre-Louis Barassi, lui, devrait bien manquer le match contre Toulon à cause d’une blessure à la cuisse. Un doute subsisterait également pour Matthis Lebel, qui souffrirait du dos.