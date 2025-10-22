Antoine Dupont : Son successeur est annoncé, c’est la folie !

Pierrick Levallet

Toujours convalescent après sa grave blessure au genou en mars dernier, Antoine Dupont n’en reste pas moins considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Le Stade toulousain semble toutefois avoir trouvé son successeur. Kalvin Gourgues impressionne du haut de ses 20 ans, au point d’être déjà comparé au capitaine du XV de France.

Antoine Dupont doit encore prendre son mal en patience. Gravement touché au genou en mars dernier, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait pas revenir avant fin novembre ou début décembre. Le Stade toulousain va donc devoir faire sans le capitaine du XV de France encore quelques semaines. Les Rouge-et-Noir semblent toutefois avoir déjà trouvé un potentiel successeur à leur joueur vedette : Kalvin Gourgues.

«Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un joueur aussi complet» « J'ai l'impression de voir un Antoine Dupont. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un joueur aussi complet, je dis waouh. Il peut être un joueur d'appui comme un joueur d'ancrage, comme il est capable d'aérer le jeu avec sa qualité de passe » a confié Romain Teulet, ancien arrière de Castres, pour Eurosport.