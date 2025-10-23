Christophe Urios, la folle promesse !

Pierrick Levallet

Du côté de l’ASM Clermont Auvergne, on semble déterminé à miser sur la jeunesse. Le club clermontois a lancé le projet One ASM pour mettre en avant la qualité de son centre de formation. Il aurait d’ailleurs été monté sur la base d’une grande promesse pour l’avenir pour l’équipe de Christophe Urios.

L’ASM Clermont Auvergne a lancé un nouveau projet récemment : One ASM. Ce plan vise à miser plus sur la jeunesse en mettant en avant la qualité du centre de formation. Christophe Urios est d’ailleurs ravi par ce qu’il voit depuis quelques jours de ce côté-là. « Il y a une vraie effervescence et un vrai lien depuis le centre de formation jusqu’à nous. C’est ce One ASM qui fait que le club bouge » a confié le manager de 59 ans aux médias du club.

L'ASM Clermont Auvergne ambitionne de «jouer le titre chaque année» Ce projet One ASM s’accompagnerait d’ailleurs d’une grande promesse : celle de s’installer « durablement dans le top 6, a minima, et jouer le titre chaque année » à en croire les mots du président de l’ASM Clermont Auvergne Jean-Claude Pats, dont les propos ont été rapportés par Midi Olympique. Reste maintenant à voir si le plan se déroulera sans problème.