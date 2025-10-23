«Plus d’argent» chez Antoine Dupont : Il balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'Antoine Dupont n'a pas caché son mécontentement face au salary-cap instauré par le Ligue Nationale de Rugby, sa sortie médiatique a beaucoup fait réagir. Et le président de l’Union Bordeaux-Bègles, Laurent Marti, évoque à son tour cette épineuse question du salary-cap en mettant notamment l'accent sur le budget XXL du Stade Toulousain, le club de Dupont.

Antoine Dupont a récemment poussé un coup de gueule au sujet du salary-cap instauré par la LNR (Ligue Nationale de Rugby), actuellement fixé à 10,7M€ par club de Top 14 jusqu'à la saison 2026-2027 : « Les règles du salary-cap nous empêchent d'utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques. Il y a 4-5 ans, il n'y avait pas de sujet. Aujourd'hui, la majorité des joueurs de l'équipe de France se sentent restreints par ce système », a indiqué Dupont à l'AFP, alors que le demi de mêlée du Stade Toulousain se retrouve à perdre de l'argent avec ce salary-cap.

« Il faut prendre de la hauteur » Laurent Marti, le président de l'UBB, se retrouve à son tour à prendre position sur le sujet dans un entretien accordé à La Dépêche : « C’est un sujet délicat et il ne faut surtout pas réfléchir en fonction de l’instant T. Parce que la vérité d’aujourd’hui, ce n’est pas celle dans cinq ans. Qui vous dit que dans cinq ans, le Stade Toulousain aura autant d’internationaux ? Et qui vous dit qu’un autre club n’en aura pas presque autant ? Donc c’est pour ça qu’il faut avoir une vision globale et prendre de la hauteur », indique Marti avant de pointer du doigt les finances du Stade Toulousain, le club d'Antoine Dupont.