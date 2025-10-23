Départ officiel - Romain Ntamack : Les adieux poignants sur Instagram !

Le Stade Toulousain a officialisé mercredi soir le départ en décembre du centre néo-zélandais Pita Ahki, et les réactions se sont multipliées au fil des heures pour rendre hommage à celui qui portait les couleurs rouge et noir depuis 2018. Romain Ntamack lui a notamment fait ses adieux en story sur son compte Instagram.
Le Stade Toulousain avait une annonce officielle un peu particulière à faire mercredi soir : « Le Stade Toulousain annonce avec émotion le départ de son ¾ centre Pita Ahki, au 1er décembre 2025. Il rejoindra le club de ses débuts, celui qui l’a vu naître, grandir et se former en tant que joueur professionnel : les Blues d’Auckland », a indiqué le club d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack via un communiqué officiel, qui acte donc le départ prochain de Pita Ahki après sept ans passés au club.
Ntamack réagit sur Instagram
Et via une story postée sur son compte Instagram, Romain Ntamack a tenu à rendre hommage à son coéquipier : « Merci pour tout, légende du Stade Toulousain », a écrit l'ouvreur du XV de France. Même son de cloche pour Antoine Dupont : « C’était un honneur de jouer à tes côtés mon frère », a publié la star du Stade Toulousain.
L'émotion de Pita Ahki
De son côté, Pita Ahki a rédigé une longue déclaration d'amour au Stade Toulousain dans le communiqué officiel : « Après 7 années inoubliables avec le Stade Toulousain, j’ai pris la décision incroyablement difficile de passer à autre chose. Ce club et tous ses membres ont représenté une grande partie de ma vie et je serai toujours reconnaissant des amitiés, souvenirs et expériences dont j’ai eu la chance de bénéficier au long de ma route. Partir n’est pas une décision facile, mais c’est une décision familiale et rien n’est plus important. Je sens que le moment est bien choisi, avec l’opportunité de continuer à jouer au rugby professionnel tout en ramenant ma petite famille chez elle pour être plus près de nos proches. Je tiens à remercier mes coéquipiers (anciens et actuels), les entraîneurs et tout le personnel du club qui m’ont tant soutenu au fil des années. Enfin, aux supporters : merci de toujours être présents, de nous soutenir et de faire d’Ernest Wallon un endroit si spécial pour jouer. Votre soutien a été inestimable pour ma famille et pour moi. Toulouse aura toujours une place à part dans mon cœur et je serai à jamais fier d’avoir porté ce maillot », a écrit le centre néo-zélandais. Le message est passé...