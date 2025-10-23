Départ officiel - Romain Ntamack : Les adieux poignants sur Instagram !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Stade Toulousain a officialisé mercredi soir le départ en décembre du centre néo-zélandais Pita Ahki, et les réactions se sont multipliées au fil des heures pour rendre hommage à celui qui portait les couleurs rouge et noir depuis 2018. Romain Ntamack lui a notamment fait ses adieux en story sur son compte Instagram.

Le Stade Toulousain avait une annonce officielle un peu particulière à faire mercredi soir : « Le Stade Toulousain annonce avec émotion le départ de son ¾ centre Pita Ahki, au 1er décembre 2025. Il rejoindra le club de ses débuts, celui qui l’a vu naître, grandir et se former en tant que joueur professionnel : les Blues d’Auckland », a indiqué le club d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack via un communiqué officiel, qui acte donc le départ prochain de Pita Ahki après sept ans passés au club.

Ntamack réagit sur Instagram Et via une story postée sur son compte Instagram, Romain Ntamack a tenu à rendre hommage à son coéquipier : « Merci pour tout, légende du Stade Toulousain », a écrit l'ouvreur du XV de France. Même son de cloche pour Antoine Dupont : « C’était un honneur de jouer à tes côtés mon frère », a publié la star du Stade Toulousain.