Antoine Dupont, son successeur déjà annoncé à Toulouse !

Du côté du Stade Toulousain on attend toujours le retour d’Antoine Dupont, absent depuis sa blessure de mars dernier. Mais Ugo Mola a pu compter sur d’autres stars pour tenir la baraque, ainsi que des nouveaux talents assez impressionnants qui ont émergé depuis le début de la saison.

Si on parle souvent des stars de l'équipe, on oublie souvent que le Stade Toulousain est une véritable usine à prodiges. On ne compte plus les jeunes qui ont explosé chez les Rouge et noir. Certains sont restés et ont confirmé comme Romain Ntamack, d’autres se sont exilés pour exploser.

« J'ai l'impression de voir un Antoine Dupont » La nouvelle pépite toulousaine n’est autre que Kalvin Gourgues, qui impressionne tous les observateurs depuis le début de la saison et a récemment été appelé en sélection par Fabien Galthié, pour la tournée de novembre. Et certains font même le parallèle avec un certain Antoine Dupont, qui avait explosé lors de son arrivée du Castres Olympique, en 2017. « J'ai l'impression de voir un Antoine Dupont » a expliqué Romain Teulet, d’après Eurosport.