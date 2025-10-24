Antoine Dupont : Son autre histoire d’amour…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grand amoureux de rugby depuis ses jeunes années, Antoine Dupont partage une autre passion en dehors des terrains : le cinéma. L’international français de 28 ans, bientôt de retour à la compétition après sa grave blessure au genou droit, s’est récemment confié sur son attachement pour le 7e art.

Depuis sa jeunesse, Antoine Dupont entretient une histoire d’amour avec le rugby. Bien avant de briller sous le maillot du Stade Toulousain et du XV de France, le joueur de 28 ans s’est illustré en amateur, et parfois même en famille. Dans des propos accordés à L’Équipe, son oncle Jean-Luc Gales, qui fut également l’un de ses entraîneurs durant son enfance, racontait l'attachement du capitaine tricolore pour son sport : « Il ne passait pas cinq minutes sans un ballon ovale. Il trouvait toujours des challenges à relever. Quand il pleuvait, il entraînait les autres à jouer avec lui à l'intérieur de la maison. Le jeu était de se faire des passes par-dessus la table du salon ou de la cuisine sans renverser la carafe ou le pot de fleurs. Et quand les autres en avaient marre, il fallait continuer quand même parce que lui ne voulait pas s'arrêter. On a toujours eu un ballon à portée de main dans la famille. » Mais Antoine Dupont cultive une autre passion.

« J’aime beaucoup le cinéma » « J’aime beaucoup le cinéma, j'y vais d'ailleurs assez régulièrement, déclarait cet été Antoine Dupont dans les colonnes de L’Équipe. On a la chance d'avoir un sacré vivier d'acteurs et de réalisateurs en France, donc j'aime beaucoup y aller, que ce soit pour des grosses productions ou pour des films d'auteur. Être parfois immergé dans ce milieu-là, comme à Cannes, c'est hyper inspirant pour moi. On est toujours admiratif des milieux qu'on côtoie moins et qu'on connaît moins. » La star des Bleus avait ainsi dévoilé ses récents coups de cœur : « Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan. C'est un des derniers que j'ai vus au cinéma. C'est pour ne pas citer L'Amour ouf ou Le comte de Monte-Cristo, des films que j'ai adorés, mais qui sortent moins de l'ordinaire. Maintenant, il faut que j'aille voir L'Accident de piano et I love Peru. Mais l'été, quand il fait beau dehors, c'est toujours plus dur d'aller au cinéma. »