Officiel : Antoine Dupont va débarquer à Marseille !

Bientôt de retour sur les terrains après sa grave blessure à un genou, Antoine Dupont devrait passer par l'Orange Vélodrome dans quelques mois avec le Stade Toulousain. Le RCT a en effet annoncé la délocalisation de son match face au champion de France en titre, prévu le 9 mai 2026.
L’heure du retour approche pour Antoine Dupont. Sur le flanc depuis le début de l’année en raison d’une grave blessure au genou droit, la star du XV de France va retrouver les terrains « fin novembre ou début décembre », avait-il annoncé le mois dernier. « Ça se passe bien, mais c’est quand même long. Les ligaments croisés, c’est ma deuxième fois. J’ai donc envie d’être patient et de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions », précisait Antoine Dupont sur PSG TV.
Le Stade Toulousain d’Antoine Dupont attendu à Marseille
Le joueur du Stade Toulousain sera donc à la disposition d’Ugo Mola pour la seconde partie de saison du Top 14, l’occasion pour lui de passer par le Stade Vélodrome de Marseille le 9 mai 2026. En effet, le RCT a annoncé que le match comptant pour la 23ᵉ journée du Championnat face au Stade Toulousain aura lieu dans l’antre de l’OM.
Une tradition pour Toulon
« Depuis 2009, le Rugby Club Toulonnais perpétue la tradition de ses délocalisations à Marseille. Ce rendez-vous emblématique s’annonce une nouvelle fois comme une grande fête du rugby. Le public pourra profiter de nombreuses animations avant et pendant la rencontre, dans une ambiance festive et conviviale fidèle à l’esprit du Rugby Club Toulonnais. Sur la pelouse, une pluie de stars du rugby français et international sera au rendez-vous pour un spectacle sportif de très haut niveau », fait savoir la formation varoise, mettant en avant Antoine Dupont et Romain Ntamack du côté toulousain sur l’affiche de la rencontre. Ce n’est pas la première fois que la star des Bleus passera pas le Vélodrome, lui qui a eu l’occasion de disputer la finale du Top 14 sur cette pelouse face à l’UBB en 2024 mais aussi une rencontre de la Coupe du monde 2023 avec le XV de France, contre la Namibie.