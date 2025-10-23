Officiel : Antoine Dupont va débarquer à Marseille !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bientôt de retour sur les terrains après sa grave blessure à un genou, Antoine Dupont devrait passer par l'Orange Vélodrome dans quelques mois avec le Stade Toulousain. Le RCT a en effet annoncé la délocalisation de son match face au champion de France en titre, prévu le 9 mai 2026.

L’heure du retour approche pour Antoine Dupont. Sur le flanc depuis le début de l’année en raison d’une grave blessure au genou droit, la star du XV de France va retrouver les terrains « fin novembre ou début décembre », avait-il annoncé le mois dernier. « Ça se passe bien, mais c’est quand même long. Les ligaments croisés, c’est ma deuxième fois. J’ai donc envie d’être patient et de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions », précisait Antoine Dupont sur PSG TV.

Le Stade Toulousain d’Antoine Dupont attendu à Marseille Le joueur du Stade Toulousain sera donc à la disposition d’Ugo Mola pour la seconde partie de saison du Top 14, l’occasion pour lui de passer par le Stade Vélodrome de Marseille le 9 mai 2026. En effet, le RCT a annoncé que le match comptant pour la 23ᵉ journée du Championnat face au Stade Toulousain aura lieu dans l’antre de l’OM.