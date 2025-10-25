Romain Ntamack : Le rendez-vous avec une star...

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Stade Toulousain se prépare à affronter Toulon ce dimanche soir, après sa défaite contre Pau le week-end dernier. Présent face à la presse, Romain Ntamack a exprimé son désir de se mesurer à Ma'a Nonu, légende des All Blacks qu’il a eu le temps d’observer durant sa jeunesse.

Ce dimanche (21h05), le Stade Toulousain a rendez-vous avec Toulon, une semaine après la défaite sur la pelouse de Pau. Si les hommes d’Ugo Mola sont efficaces à domicile, les déplacements sont en revanche plus compliqués depuis le début de saison. Présent en conférence de presse, Romain Ntamack s’est prononcé sur la rencontre à venir, et espère se confronter à Ma'a Nonu.

« Ce serait une grande fierté de pouvoir l'affronter » « Tout joueur actuel a grandi en regardant jouer Ma'a Nonu. C'est un joueur extraordinaire, quand on voit ce qu'il est encore capable de faire à 43 ans. Moi, j'ai grandi en le voyant jouer avec les All Blacks, quand la Nouvelle-Zélande était alors la meilleure équipe du monde entre 2011 et 2015, a confié l’international tricolore, rapporté par L'Equipe. Évidemment, ce serait une grande fierté de pouvoir l'affronter. Je ne pensais avoir cette chance, parce que j'imaginais qu'il se serait arrêté avant, mais finalement, il est encore sur le terrain. »