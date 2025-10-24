Antoine Dupont - XV de France : La nouvelle polémique

Axel Cornic

Toujours en pleine récupération après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont a fait une croix sur la tournée automnale du XV de France. On ne le verra donc pas le 8 novembre prochain sur la pelouse du Stade de rance, avec le choc très attendu face à l’Afrique du Sud. Et pour le remplacer, Fabien Galthié a fait des choix surprenants...

Certains avaient l’espoir de le voir de retour, mais il faudra attendre encore un peu. Absent depuis mars dernier, Antoine Dupont a annoncé qu’il souhaite prendre son temps pour retrouver les terrains, mettant donc de côté le XV de France. Le sélectionneur Fabien Galthié ne pourra donc pas compter sur lui, pour mener son équipe lors des défis du mois de novembre.

Serin encore oublié Avec la place laissée par Antoine Dupont, tout le monde pensait que le moment était venu pour un retour de Baptiste Serin. Surtout que ce dernier est excellent depuis un an avec son club du RCT et même s’il s’est blessé lors de la dernière journée de Top 14, il serait apte. Mais il n’est pas présent dans la liste de Galthié, qui a préféré miser sur Nolann Le Garrec, Baptiste Jauneau et Maxime Lucu, qui n’a toujours pas joué cette saison, pour le poste de 9.