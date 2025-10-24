Départ du Stade Toulousain : «Triste», Romain Ntamack sort du silence après l'annonce officielle

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent devant la presse ce vendredi, avant la réception de Toulon dimanche soir, Romain Ntamack est revenu sur l’annonce du départ de Pita Ahki, qui a grandement ému le vestiaire du Stade Toulousain. Après sept saisons, le trois-quarts centre va bientôt retourner en Nouvelle-Zélande et s'engager en faveur des Auckland Blues pour des raisons familiales.

Après sept saisons passées du côté du Stade Toulousain, Pita Ahki a décidé de rentrer chez lui, en Nouvelle-Zélande. Le champion de France en titre a indiqué cette semaine que son trois-quarts centre allait rejoindre en décembre les Auckland Blues, son club formateur, quelques mois avant la fin de son engagement avec Toulouse. « Partir n'est pas une décision facile, mais c'est une décision familiale et rien n'est le plus important. Je sens que le moment est bien choisi, avec l'opportunité de continuer à jouer au rugby professionnel tout en ramenant ma petite famille chez elle pour être plus près de nos proches, a fait savoir Pita Ahki dans un communiqué. Toulouse aura toujours une place à part dans mon coeur et je serai à jamais fier d'avoir porté ce maillot. »

« On est assez triste » S’il avait commenté ce départ sur les réseaux sociaux, Romain Ntamack a pris la parole pour la première fois depuis l’annonce officielle de son club ce vendredi, en conférence de presse. « Ça a touché tout le monde, parce qu'on a tous côtoyé Pita depuis pas mal d'années. Il n'a jamais été un grand bavard, mais juste avec un regard ou une poignée de main, on savait qu'il allait donner corps et âme pour ses partenaires. Ouais, ça nous a fait quelque chose, on est assez triste », reconnaît Romain Ntamack, rapporté par L’Équipe.