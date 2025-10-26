Antoine Dupont : Le malaise avec son père…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aujourd’hui fier de ses racines agricoles, Antoine Dupont n’a pas toujours assumé ses origines. Il y a quelques années, la star du XV de France âgée de 28 ans révélait dans un documentaire avoir éprouvé des difficultés à accepter la profession de ses parents, autrefois perçue comme dévalorisante.

Passionné de rugby dès ses plus jeunes années, Antoine Dupont a réalisé son rêve en devenant l’un des meilleurs joueurs de la planète. Rien ne prédestinait le capitaine du XV de France à s’imposer comme une référence dans son sport, lui qui est originaire d’une famille d’agriculteurs. « Je suis fils et frère de paysans, et fier de l’être. Cela fait partie de mes valeurs, confiait-il en juillet 2024 dans les colonnes du magazine Gala. Les paysans sont des gens passionnés qui travaillent dur, rarement récompensés à leur juste valeur. Je suis heureux de pouvoir les mettre en avant ». Mais Antoine Dupont n’a pas toujours regardé ses aînés avec fierté.

« Il y avait toujours ce truc, pas honteux mais… » Dans le documentaire Premières danses, diffusé sur France 2 durant la Coupe du monde 2023, Antoine Dupont révélait avoir du mal à assumer la profession de ses parents durant sa jeunesse. « Si mon père était éleveur, je n'avais pas d'attrait pour le monde agricole. Il y avait un tracteur passait derrière, la moitié de la classe se retournait pour savoir quel modèle c’était. Et moi je disais 'Mais qu'est-ce qu'ils font ?’ », confiait la star du XV de France, ajoutant : « Il y avait toujours ce truc, pas honteux mais... Je me souviens que quand j’étais petit, quand je mettais le métier des parents, pour mon père je mettais toujours hôtelier ou restaurateur. Je ne mettais pas agriculteur ».