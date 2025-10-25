Christophe Urios, le coup de pression en public !

Pierrick Levallet

La défaite contre Bayonne le 18 octobre dernier a visiblement laissé des traces du côté de l’ASM Clermont Auvergne. Christophe Urios a avoué avoir été déçu par plusieurs choses. Le manager de 59 ans a également lâché un coup de pression à son vestiaire pour pousser ses joueurs à se ressaisir le plus rapidement possible.

Du côté de l’ASM Clermont Auvergne, le début de saison est plutôt mitigé. À l’extérieur, les Jaune-et-Bleu affichent des lacunes évidentes. La défaite contre Bayonne (44-17) le 18 octobre dernier a d’ailleurs laissé des traces. Christophe Urios n’a pas caché sa déception, au contraire. Le manager de 59 ans a même envoyé un coup de pression clair à son vestiaire en conférence de presse.

«Nous avons besoin de nous recentrer sur les fondamentaux» « Ce n’était pas forcément prévu de prendre 40 points à Bayonne. Ce qui fait le plus mal est que nous ne perdons pas sur notre rugby : nous perdons sur l’état d’esprit, les attitudes, ce qui représente notre ADN... nous n’avons pas su basculer sur ce match. Nous avons besoin de nous recentrer sur les fondamentaux pour retrouver de l’avancée, de la puissance dans l’axe » a d’abord lancé Christophe Urios dans des propos rapportés par Rugbyrama.