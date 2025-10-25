Antoine Dupont : Son remplaçant s'annonce dans la presse !

Axel Cornic

Toujours en pleine récupération après son opération au genou, Antoine Dupont a fait une croix sur la tournée de novembre du XV de France. Le demi de mêlée ne devrait reprendre la compétition qu’en fin d’année avec son club du Stade Toulousain et Fabien Galthié devra donc lui trouver un remplaçant.

Tout le monde se demande qui va porter le numéro 9, cet automne. On ne reverra pas Antoine Dupont pour le moment et si Nolann Le Garrec semble être le grand favori, un autre homme pourrait rebattre les cartes. Il s’agit évidemment de Maxime Lucu, qui n’a pourtant pas joué une seule minute avec l’UBB depuis le début de la saison.

Maxime Lucu enfin de retour ! Il sera titulaire ce samedi pour le choc face à l’Aviron Bayonnais et il semble bien décidé à se relancer, pour disputer le premier match de la tournée du XV de France, face à l’Afrique du Sud. « Si je reprends avec le club, et vu toutes les séances que j’ai faites depuis huit semaines, et notamment la préparation physique, c’est que je me sens bien » a expliqué Maxime Lucu, en conférence de presse.