Christophe Urios, la catastrophe qui ne passe pas

Pierrick Levallet

Le week-end dernier, Clermont s’est lourdement incliné contre Bayonne (44-17). Les Jaune-et-Bleu ont notamment fait sans Harry Plummer, et son absence a été préjudiciable. Christophe Urios a d’ailleurs avoué avoir eu du mal à digérer le forfait de son joueur de 27 ans, à l’instar du reste du vestiaire.

L’ASM Clermont Auvergne n’a rien pu faire face à Bayonne le 18 octobre dernier. Les Jaune-et-Bleu se sont lourdement inclinés (44-17). Il faut dire que les Clermontois ont dû faire sans Harry Plummer. Touché aux côtes contre Toulon, le demi d’ouverture de 27 ans a été contraint de déclarer forfait contre Bayonne. Et Christophe Urios a avoué avoir eu du mal à digérer cette catastrophe, à l’instar de son vestiaire.

«Tout le monde a baissé la tête» « Il y a plusieurs choses qui m'ont déçu. La première, c'est moi parce que je n'ai pas su embarquer l'équipe. On a senti quand même que quand il y a eu le forfait d'Harry (Plummer), tout le monde a baissé la tête. Je savais qu'il fallait relancer l'idée du collectif » a d’abord confié le coach de l’ASM Clermont Auvergne dans des propos rapportés par Rugbyrama.