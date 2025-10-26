Christophe Urios, le grand changement qui le régale !

Pierrick Levallet

L’ASM Clermont Auvergne a renoué avec le succès ce samedi. Les Jaune-et-Bleu se sont imposés assez facile contre Castres (63-14). Les hommes de Christophe Urios ont montré un visage clairement différent comparé au match contre Bayonne le 18 octobre dernier (défaite 44-17). Le manager de 59 ans s’est d’ailleurs montré plutôt satisfait par le changement de mentalité de ses joueurs.

«Je sentais qu’on était supérieur à eux» « J’ai toujours pensé que le rugby ça commençait d’abord par un état d’esprit, par user les mecs physiquement et après ça devient un jeu. Je trouve qu’aujourd’hui c’est ce qu’on a fait même si on est rentré doucement dans la partie en ne marquant pas de suite » a d’abord confié Christophe Urios au micro de L’Eveil de la haute-Loire.