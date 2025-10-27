Antoine Dupont : L'escapade à l'étranger pour rejoindre une célébrité

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid de Kylian Mbappé a reçu le FC Barcelone de Lamine Yamal. Et les hommes de Xabi Alonso ont remporté ce Clasico. Présent dans les tribunes du Santiago Bernabeu, Antoine Dupont a pu assister à la victoire de l'équipe qu'il est venu soutenir. La star du XV de France ayant été aperçu avec un maillot du club merengue dans les mains.

Pour le compte de la dixième journée de Liga, le Real Madrid a accueilli le FC Barcelone au Santiago Bernabeu ce dimanche après-midi. Grâce à sa victoire face au Barça, la Maison-Blanche a creusé l'écart au classement. En effet, le Real Madrid de Xabi Alonso a désormais cinq points d'avance sur son rival catalan en championnat.

Real-Barça : Dupont était présent au Santiago Bernabeu D'après les indiscrétions du Parisien, un spectateur surprise était présent dans les tribunes du Santiago Bernabeu lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. En effet, Antoine Dupont a assisté à la victoire de Kylian Mbappé, son compatriote français, face au Barça. D'ailleurs, à en croire le média français, la star du XV de France avait un maillot de l'écurie merengue entre les mains.