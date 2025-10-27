Antoine Dupont : Enfin une bonne nouvelle pour le XV de France !

Axel Cornic

A la fin du mois d’octobre, e Top 14 va prendre quelques vacances, laissant place au XV de France et sa tournée de novembre. Et ça va commencer par un énorme choc, puisque ce sont les Champions du monde sud-africain qui vont débarquer au Stade de France, face à une équipe français privée de plusieurs cadres.

La saison du XV de France va débuter le 8 novembre prochain, par un match attendu par toute la planète rugby. C’est en effet l’Afrique du Sud qui va se mettre en travers de la route des hommes de Fabien Galthié. La même nation qui avait brisé les rêves d’Antoine Dupont et des coéquipiers, lors de la dernière Coupe du monde.

Fabien Galthié a dû composer avec les absents Le capitaine du XV de France sera évidemment absent, puisqu’il a annoncé un retour progressif à la compétition à la fin de l’année, avec son club du Stade Toulousain. Mais ce n’est pas la seule absence de taille, puisque Charles Ollivon, Cyril Baille ou encore Théo Attissogbé ne seront pas de la tournée de novembre. Ainsi, le sélectionneur français a décidé de miser sur la jeunesse avec notamment Kalvin Gourgues, l’une des révélations de ce début de saison.