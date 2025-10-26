Romain Ntamack, la déclaration d’amour en public !

Pierrick Levallet

Le match entre le Stade toulousain et le RC Toulon risque d’avoir une saveur particulière pour Romain Ntamack. Le demi d’ouverture de 26 ans va en effet peut-être affronter son idole de jeunesse ce dimanche. Du haut de ses 43 bougies, Ma’a Nonu est considéré comme une légende encore en activité. Romain Ntamack n’a d’ailleurs pas manqué de déclarer sa flamme à l’ancien All Blacks en conférence de presse.

«C’était quand même exceptionnel» « Tout joueur actuel a grandi en regardant Ma’a Nonu. J’ai évidemment grandi en regardant ses matchs avec les All Blacks. Quand ils avaient l’équipe, pour moi la meilleure au monde, en 2015, c’était quand même exceptionnel ce qu’il faisait avec les Blacks » a d’abord expliqué le joueur du Stade toulousain dans des propos rapportés par Rugbyrama.