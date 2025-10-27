Antoine Dupont, il annonce une nouvelle galère !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Absent depuis plusieurs mois puisqu'il avait contracté une grosse blessure durant le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont ne disputera pas la tournée de novembre avec le XV de France. Il faudra donc le remplacer au poste de demi de mêlée, et l'entraîneur de l'UBB Yannick Bru évoque une situation très inconfortable pour Fabien Galthié.

Antoine Dupont ne reprendra pas la compétition officielle avant la fin du mois de novembre suite à sa rupture des ligaments croisés contractée en mars dernier, et Fabien Galthié devra donc de nouveau trouver une autre solution au poste de demi de mêlée pour les prochains rendez-vous du XV de France. Maxime Lucu a signé un retour fracassant samedi soir lors de la victoire de l’UBB contre Bayonne (41-12), lui qui avait été opéré du pouce en pré-saison. Et il s'impose donc comme une solution logique pour remplacer Dupont chez les Bleus.

Retour taille patron pour Lucu Interrogé après la grosse prestation de son équipe, Yannick Bru s'est enflammé pour Maxime Lucu : « Le propre de tous les grands leaders, c’est qu’ils permettent aux autres d’être tous un petit peu meilleurs. Donc, tous les gars ont été un peu meilleurs parce que la présence de Maxime, elle rassure dans la semaine (…) Max a une hygiène de vie irréprochable et ça fait maintenant 2-3 semaines qu’il a fait des efforts avec ballon. Je n’avais aucun doute sur sa capacité à être opérationnel immédiatement », a lâché le coach de l'UBB.