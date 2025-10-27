Antoine Dupont : La malédiction continue !

Axel Cornic

La liste des blessés s’allonge pour le XV de France, à seulement quelques semaines du début de la tournée de novembre, avec un premier gros choc contre l’Afrique du Sud. Après Antoine Dupont ou encore Théo Attissogbé, eux autres internationaux français devraient en effet déclarer forfait.

Décidément, il ne fait pas bon d’être un joueur du XV de France en ce moment. Les uns après les autres, ils tombent tous comme des mouches et plus le temps passé, plus on se demande qui Fabien Galthié va bien pouvoir aligner lors de la tournée de novembre. Et ce n’est pas avec les dernières nouvelles que la situation va s’arranger...

Taofifenua et Jalibert forfaits D’après les informations de Rugbyrama, Romain Taofifenua et Matthieu Jalibert ne devraient finalement pas pouvoir participer au rassemblement du XV de France. Le premier est sorti sur blessure avant même la mi-temps lors du match entre le Racing 92 et la Section Paloise (15-10), ce samedi. Pour l’ouvreur de l’UBB, les choses pourraient être encore plus compliquées, avec le jeune novice Hugo Seunes qui a été appelé pour le remplacer.