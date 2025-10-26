Romain Ntamack à l’hôpital, l’annonce qui va faire parler !

Axel Cornic

Privé d’Antoine Dupont, toujours absent à la suite de sa blessure au genou, le Stade Toulousain a pu compter sur Romain Ntamack pour prendre en main son jeu. Mais pour l’ouvreur les choses n’ont pas non plus été si simples, avec notamment un passage par la case opération pour régler des problèmes au genou qui l’ont handicapé la saison dernière.

Après un troisième Bouclier de Brennus consécutif, le Stade Toulousain semble plus invincible que jamais. Mais le début de saison a tout remis en question, puisque les Haut-garonnais ont montré des grosses failles. Il faut dire qu’ils sont toujours privés de leur maitre à jouer Antoine Dupont, qui ne devrait revenir que pour la fin de l’année.

La revanche de Ntamack ? Mais en attendant, le Stade Toulousain a tout de même récupéré un Romain Ntamack tout neuf ! L’ouvreur international n’a pas affiché son meilleur niveau la saison dernière et été beaucoup critiqué. Tout cela à cause notamment de pépins au genou qui l’ont lourdement handicapé et qui l’ont finalement obligé à subir une opération.