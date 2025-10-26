Antoine Dupont : L’UBB refuse un énorme casse-tête !

Alors que le XV de France s’apprête à débuter sa tournée d’automne, Fabien Galthié doit encore et toujours faire sans Antoine Dupont. Blessé depuis le mois de mars, le demi de mêlée du Stade Toulousain n’est pas encore apte à reprendre la compétition. Il faut donc faire sans Dupont. Un casse-tête pour Galthié que Yannick Bru, manager de l’UBB, refuse de gérer.
Afrique du Sud, Fidji, Australie… Voilà le programme du XV de France pour la tournée automnale. Ayant communiqué sa liste pour ces rendez-vous, Fabien Galthié a dû faire avec l’absence de sa star et capitaine : Antoine Dupont. Toujours pas remis, le joueur du Stade Toulousain doit donc encore être remplacé et pour cela, le sélectionneur des Bleus a fait appel à Baptiste Jauneau, Nolann Le Garrec et Maxime Lucu.
« En l’absence d’Antoine Dupont, je n’aimerais pas être à la place du sélectionneur… »
Qui Fabien Galthié va-t-il donc choisir pour remplacer Antoine Dupont en tant que demi de mêlée du XV de France ? Du côté de l’UBB, on vote bien évidemment pour Maxime Lucu, mais voilà que Yannick Bru refuse de se mettre à la place du sélectionneur pour gérer un tel dossier. « Je dis toujours qu’en l’absence d’Antoine Dupont, je n’aimerais pas être à la place du sélectionneur parce que je ne vois pas qui en France est meilleur que lui. Mais comme nous sommes Bordelais nous ne sommes pas objectifs », a confié le manager bordelais, rapporté par Rugbyrama.
« Aucun doute sur la capacité de Max à être opérationnel immédiatement »
Concernant Maxime Lucu, Yannick Bru a fait savoir : « Je le sens prêt à basculer sur le XV de France ? Il s’était rompu un tendon du pouce, donc ça ne lui a pas interdit les efforts physiques. Très rapidement après l’opération, il a continué sa préparation physique.. Max a une hygiène de vie irréprochable, il se connaît très très bien. Et ça fait maintenant 2-3 semaines qu’il a fait des efforts avec ballon. Je n’avais aucun doute sur la capacité de Max à être opérationnel immédiatement ».