Antoine Dupont : La bataille programmée pour sa succession !

Blessé en mars dernier au genou, Antoine Dupont n’a toujours pas repris la compétition. Le demi de mêlée du Stade Toulousain est donc absent pour la tournée de novembre du XV de France. Pour Fabien Galthié, il fait ainsi encore faire sans son capitaine. En l’absence de Dupont, qui va alors récupérer le brassard pour les rencontres à venir des Bleus ? Une bataille est visiblement à prévoir.

Plus que quelques jours avant de retrouver le XV de France. Les joueurs de Fabien Galthié ont 3 rencontres au programme pour ce mois de novembre avec ainsi des affrontements face à l’Afrique du Sud, les Fidji ainsi que l’Australie. Malheureusement, les Bleus doivent encore et toujours faire sans Antoine Dupont, toujours pas remis de sa blessure au genou. Et forcément, sans le demi de mêlée du Stade Toulousain, Fabien Galthié va devoir confier le brassard de capitaine à un autre joueur.

Qui va récupérer le brassard ? Comme l’explique L’Equipe, dernièrement, Fabien Galthié et son staff n’avaient encore pris aucune décision concernant l’identité du successeur d’Antoine Dupont pour être le capitaine du XV de France. Mais voilà que cela pourrait bien se résumer à un duel à en croire le quotidien sportif. C’est ainsi que cela devrait se jouer entre deux joueurs : Gaël Fickou et Grégory Alldritt. Expérimentés avec le XV de France, ils seraient des capitaines idéaux pour les Bleus. A voir ce qu’en décidera Galthié.