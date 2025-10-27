Rupture d’Antoine Dupont : Le remplaçant idéal déjà trouvé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont sera absent pour la tournée de novembre avec les Bleus. La question autour de sa succession au poste de demi de mêlée fait déjà débat étant donné que Dupont va prendre le temps de revenir après cette rupture, et l'entraîneur de l'UBB milite plus que jamais pour Maxime Lucu qui est revenu fort ce week-end.

La rupture a été brutale pour Antoine Dupont en mars dernier, alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France et la rencontre en Irlande. Lors d'un choc, le demi de mêlée du Stade Toulousain avait subi une rupture des ligaments croisés du genou droit, la deuxième blessure de ce genre depuis le début de sa carrière, et Dupont ne reprendra pas la compétition avant la fin du mois de novembre. En attendant, le XV de France devra donc choisir un autre demi de mêlée pour les test-matchs du mois de novembre.

Maxime Lucu, le retour fracassant Après avoir opéré du pouce en pré-saison, Maxime Lucu a fait son grand retour avec l'UBB samedi soir lors du carton de son équipe contre Bayonne (41-12) en Top 14. Et en conférence de presse d'après-match, Yannick Bru s'est enflammé pour son demi de mêlée : « Le propre de tous les grands leaders, c’est qu’ils permettent aux autres d’être tous un petit peu meilleurs. Donc, tous les gars ont été un peu meilleurs parce que la présence de Maxime, elle rassure dans la semaine (…) Max a une hygiène de vie irréprochable et ça fait maintenant 2-3 semaines qu’il a fait des efforts avec ballon. Je n’avais aucun doute sur sa capacité à être opérationnel immédiatement », a lâché le coach de l'UBB.