Antoine Dupont à Paris : C’est le choc !

Acteur majeur des Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont avait mis sa carrière avec le XV de France entre parenthèses durant plusieurs mois afin de préparer ces JO dans la capitale. Teddy Riner livre son point de vue à ce sujet et avoue avoir été bluffé par la force de caractère de Dupont, qui a d'ailleurs fini par rafler la médaille d'or avec l'équipe de France de rugby à 7.

Antoine Dupont a réalisé un vieux rêve en 2024 : disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7. Le demi de mêlée du Stade Toulousain avait donc tout mis en oeuvre les mois précédant le grand tournoi pour optimiser sa préparation et s'est redu à Paris plein d'ambitions. Un challenge que Dupont a bien fait de relever, puisqu'il a remporté la médaille d'or durant ces JO 2024, et il a choqué une autre figure française de l'olympisme : le judoka Teddy Riner.

Teddy Riner choqué par Dupont Récemment interrogé par La Dépêche, Teddy Riner s'est enflammé pour le capitaine du XV de France : « Moi, j’aime beaucoup Antoine (Dupont). Antoine, c’est un exemple. Mais pas forcément par rapport à tout ce qu’on voit dans le Top 14. Vraiment, ce qu’il a réussi à faire dans le monde de l’olympisme. Aller surmonter un challenge comme celui-ci. Le gagner, le remporter, c’est fort. Et ça, j’adore. Je respecte », explique Riner, bluffé par la volonté d'Antoine Dupont et sa détermination à performer aux JO de Paris dans une discipline du rugby à 7 qui n'est pas la sienne.