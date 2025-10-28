Antoine Dupont : La malédiction frappe aussi l’UBB !

Axel Cornic

Les blessures s’enchainent pour le XV de France de Fabien Galthié, qui va lancer sa tournée de novembre le 8 novembre prochain, face à l’Afrique du Sud. Le capitaine Antoine Dupont ne sera pas là, mais le sélectionneur devra également faire à moins de Yoram Moefana, Peato Mauvaka, Théo Attissogbé ou encore Matthieu Jalibert.

C’est le choc que toute la planète rugby attend. Considérées comme deux des meilleures équipes des dernières années, l’Afrique du Sud et le XV de France vont se rencontrer début novembre. Mais on n’aura pas droit à deux effectifs complets, avec des nombreux absents.

Jalibert absent au moins un mois ? C’est le cas du côté sud-africain avec le potentiel forfait de Damian Willemse, mais surtout côté français. La liste des blessés du XV de France est très longue, avec évidemment Antoine Dupont qui ne sera pas là. Mais Matthieu Jalibert non plus, puisqu’il s’est tout récemment blessé avec l’UBB ! Rugbyrama nous apprend d’ailleurs que l’ouvreur devrait rater toute la tournée de novembre, ainsi que les matchs de Top 14 du 1er et du 22 novembre prochain.