Rupture d’Antoine Dupont : Ntamack confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés en mars dernier, Antoine Dupont a donc subi cette blessure pour la deuxième fois de sa carrière. Une rechute qui en dit long sur les risques encourus par les joueur de rugby malgré le suivi médical très strict dont ils font l'objet, et Romain Ntamack, le partenaire de Dupont au Stade Toulousain et au XV de France, confirme ce véritable problème.

Encore une rupture pour Antoine Dupont, à seulement 28 ans ! En mars dernier, alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France et le match en Irlande, le demi de mêlée du Stade Toulousain a contracté une rupture des ligaments croisés du genou droit, sept ans environ après avoir subi la même chose... au genou gauche ! Une nouvelle blessure longue durée donc pour Dupont, qui se retrouve exposé aux risques de rechute comme l'ensemble de ses confrères.

« On est bien accompagnés, mais... » Dans des propos rapportés par Paris Match et alors qu'il sera le premier invité de la nouvelle émission de Canal +, La Clinique des sports, Romain Ntamack confirme le risque permanent chez les joueurs de rugby : « C’est un vrai sujet pour les sportifs de haut niveau. On se rend compte qu’on est bien accompagnés, qu’on fait tout pour prévenir les blessures, mais qu’elles arrivent malheureusement. Je me rends compte qu’à seulement 26 ans, ça fait beaucoup de blessures. Le corps a beaucoup souffert… », confie Ntamack.