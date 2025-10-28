Antoine Dupont : La polémique sexiste avec l’un de ses coéquipiers !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la large victoire du Stade Toulousain face au RC Toulon (59-24) dimanche, Sacha Valleau a provoqué l’indignation des internautes. Le nouveau consultant de Canal+ a interrogé le coéquipier d’Antoine Dupont, Thomas Ramos, sur sa récente paternité, laissant entendre que comme c’est une fille, elle ne pourrait pas faire du rugby.

Alors qu’il a annoncé sa retraite sportive l’année dernière, Sacha Valleau est désormais consultant pour Canal+. Dimanche soir, il était au Stadium à l’occasion du match entre le Stade Toulousain et le RC Toulon, largement remporté par les coéquipiers d’Antoine Dupont (59-24).

« C’est une fille, donc ce ne sera pas du rugby ! » À l’issue de la rencontre, Sacha Valleau a interviewé Thomas Ramos et évoqué sa récente paternité, lui qui est papa d’une petite fille. « C’est une fille, donc ce ne sera pas du rugby ! Tu aimerais qu’elle fasse quoi ? », a-t-il lâché en direct sur Canal+. Des propos que de nombreux internautes n’ont pas manqué de relever, exprimant leur indignation.