Rupture d’Antoine Dupont : Trois prétendants pour le remplacer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pas encore totalement remis de sa rupture des ligaments croisés contractée en mars dernier, Antoine Dupont va donc rater le rassemblement de novembre avec le XV de France. Fabien Galthié va donc devoir trouver un nouveau capitaine de manière temporaire, et il a dégagé avec son staff trois prétendants possibles pour assumer cette responsabilité. Explications.

Antoine Dupont ne prend aucun risque ! Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations, le demi de mêlée du Stade Toulousain n'a toujours pas repris la compétition. Il s'agit de la deuxième rupture de la carrière de Dupont, qui refuse donc de prendre le risque d'une rechute. Et c'est précisément la raison pour laquelle il ne reprendra pas la compétition officielle avant la fin du mois de novembre.

Dupont va rater la tournée de novembre Antoine Dupont va donc rater les prochains rendez-vous du XV de France avec la tournée de novembre et notamment le choc qui se prépare le 8 novembre prochain, contre l'Afrique du Sud. Fabien Galthié va donc devoir nommer provisoirement un autre capitaine chez les Bleus pour compenser cette absence de Dupont, et il semble avoir trois noms en tête comme l'a indiqué William Servat, entraîneur des avants du XV de France.